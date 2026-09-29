Правителството отпуска близо 700 хил. евро за компенсации на БДЖ

Средствата са за покриване на намалените приходи от безплатните и намалените цени за определени категории пътници

Министерският съвет одобри допълнителни средства в размер на 696 434 евро за компенсиране на намалените приходи на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

Средствата са предназначени за покриване на загубите от прилагането на нормативно определените безплатни или намалени цени за пътуване, от които се възползват определени категории пътници.

Финансирането ще бъде осигурено за сметка на планираните разходи по централния бюджет.

От Министерския съвет уточняват, че приетото постановление няма да доведе до необходимост от осигуряване на допълнителни бюджетни средства.

Решението е в изпълнение на Решение № 359 на Министерския съвет от 4 май 2026 г.

Допълнителното финансиране има за цел да компенсира „БДЖ – Пътнически превози“ за по-ниските приходи, които дружеството реализира вследствие на задължението да предоставя законово регламентирани ценови облекчения при железопътните пътувания.