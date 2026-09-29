Музика, култура и послание за мир събраха представители на България и Катар в София

По време на срещата с посланика на Катар Фахад Ал-Мушаири бяха обсъдени културният обмен, възможностите за бъдещо посещение в Доха и ролята на изкуството за сближаване на народите

Специална среща, посветена на приятелството, културата и диалога между България и Катар, се проведе на 29 септември в София. В нея участва посланикът на Държавата Катар в България Негово Превъзходителство Фахад Ал-Мушаири.

Разговорът премина в атмосфера на традиционно арабско гостоприемство и постави акцент върху възможностите музиката, културата, образованието и спортът да допринасят за изграждането на по-тесни връзки между хората от двете държави.

Важна роля за осъществяването на срещата има Анастас Терзобалиев – експерт по въпросите на Близкия изток и арабските страни и почетен посланик на Международната академия по култура и дипломация от Италия.

От София към Доха чрез музиката

По време на разговора е била обсъдена и възможността за бъдещо посещение в Доха, което да даде възможност за по-близко запознаване с културния и музикалния живот на Катар и неговите концертни пространства.

Идеята е евентуално бъдещо посещение да бъде свързано и със специално музикално послание, посветено на мира, образованието, диалога и надеждата.

Основното послание на срещата беше, че културният обмен може да се превърне в естествен мост между България и Катар и да създава нови възможности за контакти и съвместни инициативи.

Специално послание за мир

Като личен артистичен жест беше отправено и поетично посвещение към емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, съсредоточено върху мира, диалога, образованието и бъдещето на децата.

Посланието беше посветено и на децата на Палестина, с пожелание те да имат възможност да растат в мир и сигурност, да получават образование и да изграждат своето бъдеще.

Акцент беше поставен върху убеждението, че културата, спортът, образованието и международният диалог могат да създават връзки между общества с различни традиции и да насърчават взаимното разбирателство.

Срещата завърши с благодарност към посланик Фахад Ал-Мушаири за гостоприемството и към Анастас Терзобалиев за съдействието при организирането ѝ.

България и Катар – приятелство чрез култура и диалог, музика за мир, образование за бъдещето и надежда за децата.