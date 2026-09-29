ОДК „Анастас Стоянов“ в Шумен открива новата учебна година с празничен концерт

Талантливите възпитаници на комплекса ще представят музикални, танцови и театрални изпълнения

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“ в Шумен кани деца, родители, жители и гости на града на празничното откриване на новата учебна година.

Събитието ще се проведе на 1 октомври от 18:00 часа на площада пред сградата на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“.

На сцената ще излязат талантливи възпитаници на комплекса, които ще представят разнообразна програма с музикални, танцови и театрални изпълнения.

Празничната вечер ще постави началото на още една година, посветена на развитието на талантите и творческите способности на децата и младите хора в Шумен.

Организаторите обещават много творческа енергия, усмивки и положителни емоции, както и споделени надежди за бъдещи успехи и нови хоризонти пред младите таланти на града.