Пламен Абровски участва в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел

Министрите ще обсъдят бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г., състоянието на земеделските пазари и европейската подкрепа за рибарството

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 28 и 29 септември 2026 г. в Брюксел.

В първия ден министрите на земеделието на държавите членки ще обсъдят условията за предоставяне и прилагане на подкрепата от Европейския съюз за Общата селскостопанска политика след 2027 г.

Сред основните теми ще бъде и състоянието на селскостопанските пазари, по-специално вследствие на нашествието в Украйна.

Рибарството и аквакултурите във фокуса на втория ден

На 29 септември разговорите ще бъдат насочени към европейската политика в областта на рибарството.

Основна тема ще бъде предложението за Регламент, определящ условията за предоставяне на подкрепа от ЕС за Общата политика в областта на рибарството.

Предвижда се да бъдат разгледани още Европейският пакт за океана, морската политика и политиката на Европейския съюз в областта на аквакултурите за периода 2028 – 2034 г.

Заседанието в Брюксел ще събере министрите от държавите членки за обсъждане на част от ключовите въпроси за бъдещето на европейското земеделие, рибарство и аквакултури.