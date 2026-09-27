Три поредни гостувания за Спартак Вн след паузата в efbet Лига
„Соколите“ ще играят последователно срещу Ботев Враца, Дунав Русе и ЦСКА 1948, преди да приемат Арда
След паузата за националните отбори Спартак Варна подновява участието си в efbet Лига с три поредни гостувания, показва утвърдената от Българския футболен съюз програма.
Първият двубой на „соколите“ ще бъде на 10 октомври, когато варненският тим гостува на Ботев Враца. Срещата започва в 15:00 часа.
Следва ново гостуване на 24 октомври, този път срещу Дунав Русе, като началният час е 14:00.
На 30 октомври от 17:00 часа Спартак Варна ще се изправи като гост срещу ЦСКА 1948.
Спартак се завръща у дома срещу Арда
След серията от три последователни мача навън „соколите“ ще се завърнат пред собствена публика на 8 ноември.
Тогава Спартак Варна ще бъде домакин на Арда, а двубоят е насрочен за 14:00 часа.
Програмата на Спартак Варна:
10 октомври | 15:00 ч. – Ботев Враца – Спартак Варна
24 октомври | 14:00 ч. – Дунав Русе – Спартак Варна
30 октомври | 17:00 ч. – ЦСКА 1948 – Спартак Варна
8 ноември | 14:00 ч. – Спартак Варна – Арда