Три поредни гостувания за Спартак Вн след паузата в efbet Лига

„Соколите“ ще играят последователно срещу Ботев Враца, Дунав Русе и ЦСКА 1948, преди да приемат Арда

След паузата за националните отбори Спартак Варна подновява участието си в efbet Лига с три поредни гостувания, показва утвърдената от Българския футболен съюз програма.

Първият двубой на „соколите“ ще бъде на 10 октомври, когато варненският тим гостува на Ботев Враца. Срещата започва в 15:00 часа.

Следва ново гостуване на 24 октомври, този път срещу Дунав Русе, като началният час е 14:00.

На 30 октомври от 17:00 часа Спартак Варна ще се изправи като гост срещу ЦСКА 1948.

Спартак се завръща у дома срещу Арда

След серията от три последователни мача навън „соколите“ ще се завърнат пред собствена публика на 8 ноември.

Тогава Спартак Варна ще бъде домакин на Арда, а двубоят е насрочен за 14:00 часа.

Програмата на Спартак Варна:

10 октомври | 15:00 ч. – Ботев Враца – Спартак Варна

24 октомври | 14:00 ч. – Дунав Русе – Спартак Варна

30 октомври | 17:00 ч. – ЦСКА 1948 – Спартак Варна

8 ноември | 14:00 ч. – Спартак Варна – Арда