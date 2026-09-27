След близо 40 години в Полша и САЩ Стоян Вълков се завръща с изложба в Бургас

Изложбата „Завръщане“ събира живопис и скулптура от творческия свят на художника и ще бъде открита на 28 септември

След близо четири десетилетия творчески път в Полша и САЩ Стоян Вълков се завръща пред българската публика с изложбата „Завръщане“.

Експозицията, която обединява живопис и скулптура, ще бъде открита на 28 септември от 18:00 часа в залата на Дружеството на художниците – Бургас на ул. „Александровска“ №22.

Метал, който губи своята студенина и започва да разказва, човешки фигури, пречупени през експресивни форми, и живопис, в която цветът, светлината и движението водят собствен диалог – това е част от художествения свят, който Вълков ще представи пред публиката.

„Завръщане“ с дълбоко личен смисъл

Заглавието на изложбата има специално значение за автора.

Роден през 1957 г. в Екзарх Антимово, Стоян Вълков прекарва голяма част от живота и професионалния си път извън България. Учи живопис и скулптура в Университета „Мария Кюри-Склодовска“ в Люблин, Полша, а по-късно творческата му биография продължава в САЩ.

В центъра на неговото изкуство стои човекът – неговата свобода, вътрешна сила и уязвимост, паметта и движението между корените и света.

Художникът преминава между скулптура, живопис, релеф и рисунка. Индустриалният метал в неговите ръце придобива органичност, движение и емоция, а човешката фигура често е деформирана и сведена до силно експресивен знак.

От индустриалния метал до абстрактната живопис

Абстрактните платна на Вълков представят друг пласт от същия художествен език. Композиция, линии, цветни полета, светлина и текстури изграждат произведения, които не пресъздават буквално действителността, а търсят състояния и усещания.

Особено място в творчеството му заема работата с метал.

Между 1998 и 2003 г. Вълков работи в Modern Art Foundry в Ню Йорк, където участва във финалната обработка и техническото завършване на монументални произведения, включително „Maman / Spider“ на Луиз Буржоа.

В продължение на повече от три десетилетия той развива и собствена заваръчна техника, чрез която превръща индустриални елементи в пластични художествени форми.

От Ню Йорк обратно към България

Сред големите авторски цикли на Стоян Вълков са „Съдбата на циганите“, „Българско момиче“, абстрактни картини, релефи, бронзови човешки фигури и концептуалният цикъл „Ню Йорк / Мемориалът на 11 септември“.

Негови произведения са показвани в Полша и САЩ и присъстват в частни, галерийни и музейни пространства в България, Полша, САЩ и Швеция.

След десетилетия зад граница художникът избира да продължи творческия си път отново в България, близо до Черноморието.

Така „Завръщане“ се превръща не само в име на изложба, но и в лична художествена равносметка – среща между натрупаното по света и новото начало у дома.

Откриването е на 28 септември от 18:00 часа в Дружеството на художниците – Бургас, ул. „Александровска“ №22.