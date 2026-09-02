Парламентът удължи срока за превалутиране на капитала на дружествата от левове в евро

Народното събрание прие окончателно промени в Закона за въвеждане на еврото и одобри на първо четене изменения в Закона за управление на отпадъците

Народното събрание прие промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, с които срокът за изпълнение на задълженията на капиталовите дружества във връзка с превалутирането на капитала им от левове в евро се увеличава от 12 на 36 месеца от датата на въвеждане на единната европейска валута.

Измененията, внесени от народни представители от „Прогресивна България“, бяха приети на първо и второ четене в рамките на едно пленарно заседание.

По-малко административни задължения за бизнеса

Промените предвиждат намаляване на административната тежест за търговците. Представянето в Търговския регистър на актуализиран вследствие на превалутирането устав, дружествен договор или учредителен акт ще бъде необходимо само когато компетентният орган на дружеството е взел решения, налагащи изменение на устройствения акт и на друго основание.

Отпада и задължението тези документи да бъдат представяни едновременно с първото следващо заявление за вписване, заличаване или обявяване в Търговския регистър.

Според мотивите към законопроекта измененията трябва да намалят броя на заявленията и да подпомогнат своевременното им обработване след въвеждането на еврото.

Предлагат промени и при управлението на отпадъците

Депутатите приеха на първо четене и промени в Закона за управление на отпадъците, внесени от народни представители от „Демократична България“.

Предлага се преминаване от разрешителен към регистрационен режим за организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват индивидуално задълженията си по закона. Част от контролните функции се предлага да бъдат прехвърлени от Министерството на околната среда и водите към Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“.

Законопроектът предвижда и премахване на продуктовата такса за моторните превозни средства. Според вносителите разкомплектоването на автомобилите представлява икономическа дейност, която генерира приходи от оползотворяването на техните компоненти. Предлага се при предаване на автомобил за разкомплектоване собственикът да получава възнаграждение.

За разлика от измененията в Закона за въвеждане на еврото, промените в Закона за управление на отпадъците засега са одобрени само на първо четене.