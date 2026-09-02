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Безплатно паркиране в „Зелена зона“ в Стара Загора на 7 септември

Недялко Тенев

По повод Деня на Съединението жителите и гостите на града ще могат да паркират без заплащане през целия ден

Паркирането в рамките на „Зелена зона“ в Стара Загора ще бъде безплатно на 7 септември 2026 г., понеделник, по повод Деня на Съединението на България.

През целия ден старозагорци и гостите на града ще могат да използват местата за кратковременно паркиране, без да заплащат такса.

От 8 септември, вторник, „Зелена зона“ ще възстанови обичайния си режим на работа – от 8:00 до 18:00 часа в делничните дни.

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