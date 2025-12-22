Резултати от националната тестова батерия за елитната възрастова група U15

Българският футболен съюз публикува на вниманието на медиите и футболната общественост обобщените резултати от националния анализ на физическата подготовка в детско-юношеския футбол.

Проучването е проведено в рамките на националната тестова батерия и обхваща 331 състезатели от елитната възрастова група U15 (набор 2011 г.) от 16 клуба в страната.

Анализът показва, че българският детско-юношески футбол разполага с реален потенциал, като базовото ниво на физическа подготовка е налице. В същото време са ясно очертани ключови области за развитие, сред които реактивната сила, експлозивната мощ, силово-скоростният профил и устойчивостта при високоинтензивни усилия.

Отчетени са и съществени разлики между клубовете, което подчертава необходимостта от по-структуриран, балансиран и научно обоснован подход в кондиционната подготовка на подрастващите футболисти.

Данните от тестовата програма ще послужат за изграждане на национални стандарти и целенасочени програми за подобрение в ключовите възрастови групи, като всеки клуб и състезател разполага с индивидуален профил и конкретни препоръки за развитие.

