Около 8000 безработни ще бъдат включени в програми за заетост през 2026 г.

Правителството одобри Националния план за действие по заетостта с бюджет от близо 45 млн. евро

Около 8000 безработни ще получат възможност за работа по програми, проекти и мерки, финансирани от Министерството на труда и социалната политика. Други над 6000 души ще бъдат включени в обучения, насочени към придобиване на знания и умения, търсени от работодателите.

Мерките са заложени в одобрения от правителството Национален план за действие по заетостта за 2026 г. За изпълнението му са предвидени 44 993 700 евро от държавния бюджет.

Сред основните приоритети са намаляването на безработицата, подкрепата за хората в неравностойно положение на пазара на труда и повишаването на квалификацията в условията на дигитализация и преход към климатична неутралност.

Особено внимание ще бъде насочено към младежите до 29 години, които не работят и не учат, хората с трайни увреждания, безработните над 55 години, хората с ниско образование или без професионална квалификация и продължително безработните.

Предвижда се и увеличение на възнагражденията при субсидираната заетост. За работа на пълен работен ден сумата ще нарасне от 550,66 на 620,20 евро. По-високи възнаграждения са заложени и за участниците в „Старт на кариерата“, младежките и ромските медиатори, както и за психолозите и мениджърите на случай по програмата „Активиране на неактивни лица“.

По проект „Красива България“ се предвижда да бъдат осигурени работни места в строителството за още 300 души.

Според заложените в плана цели през 2026 г. коефициентът на безработица трябва да достигне 3,5%, а заетостта сред хората на възраст между 20 и 64 години – 77%.