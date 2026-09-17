„Спанак с картофи“ гостува в Пловдив с Кирил Ефремов, Антоан Петров и Петьо Петков – Шайбата

Популярната комедия на Золтан Егреши ще бъде представена на 7 октомври в Дом на културата „Борис Христов“

На 7 октомври от 19:00 часа Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив ще бъде домакин на комедията „Спанак с картофи“ на унгарския драматург Золтан Егреши. Постановката е на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик.

Действието отвежда зрителите в съблекалнята на трима футболни съдии непосредствено преди важен мач. Вместо подготовката за срещата обаче на преден план излизат лични съперничества, любовни отношения, суеверия и амбиции, които постепенно превръщат ситуацията в поредица от комични конфликти.

Спектакълът е под режисурата на Богдан Петканин, а в главните роли публиката ще види Кирил Ефремов, Антоан Петров и Петьо Петков – Шайбата.

Сценографията е дело на Милен Боричев, а музикалната среда е подбрана от режисьора Богдан Петканин.

Пиесата на Золтан Егреши е поставяна в повече от 25 държави, а историята използва света на футбола като фон за човешките отношения, слабости и абсурди.

Билети за представлението в Пловдив се предлагат онлайн в платформата Grabo.bg.