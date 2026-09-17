Илка Александрова отбелязва 50 години на сцената с юбилеен концерт в Пловдив

На Античния театър народната певица ще представи за първи път нова авторска песен, посветена на значимо събитие от българската история

Народната певица Илка Александрова ще отбележи 50 години творчески път с юбилейния концерт „Търновска царица и тайната песен“. Спектакълът ще се състои на 20 септември 2026 г. от 20:00 часа на Античния театър в Пловдив.

В навечерието на събитието Александрова се срещна с областния управител на Пловдив Георги Янев, който я поздрави за дългогодишния ѝ принос към съхраняването и популяризирането на българската фолклорна музика.

Една от изненадите на концерта ще бъде премиерата на нова авторска песен. По думите на певицата тя е посветена на значимо събитие от българската история, за което досега няма създадена народна песен. Александрова разказва, че е работила повече от две години с исторически архиви и документи, за да изгради текста и музиката. Заглавието и темата на произведението ще бъдат разкрити пред публиката по време на концерта.

На сцената ще звучат и популярни песни от репертоара ѝ, сред които „Търновска царица“, „Джанъм Тодоро, кажи Тодорке“, „Танцувай, Пагане“ и „Прочу се Дана, Юрдана“. Концертът ще бъде изпълнен на живо с музикантите от „Илка Александрова и Солистите на Тракия“.

Специални гости ще бъдат Володя Стоянов – Войводата, Дичо Дичев, Николина Савова и Костадин Кисьов, а танцовата част ще бъде представена от Танцов ансамбъл „ПостАрт“ и Танцов театър – Пловдив с хореография на Марио Посталов.