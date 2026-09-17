Правителството отпуска над 17 хил. евро за рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали

Средствата ще покрият разходите за престой и услуги на 58 правоимащи лица

Правителството одобри допълнителен трансфер от 17 387 евро по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Средствата са предназначени за покриване на извършени разходи за престой, профилактика, рехабилитация и други услуги в базите на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД.

От финансирането ще се възползват 58 правоимащи лица по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Допълнителният трансфер ще позволи да бъдат разплатени вече извършените разходи за предоставените на правоимащите лица дейности и услуги.