Одобрен е сервитут за нов 110 kV електропровод между ВяЕЦ „Стражица“ и Балчик

Решението на Министерския съвет обхваща държавни горски територии в землищата на Стражица и Балчик

Министерският съвет прие решение за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, в община Балчик, област Добрич.

Имотите се намират в землищата на село Стражица и град Балчик, а сервитутът е необходим за изграждането и обслужването на въздушна електропроводна линия 110 kV.

Новата електропроводна линия ще свързва подстанция 33/110 kV към ВяЕЦ „Стражица“ с подстанция „Балчик“.

Учредяването на сервитута ще позволи използването на необходимите части от държавните горски територии за изграждането, експлоатацията и обслужването на електропроводната инфраструктура.

Решението на Министерския съвет е прието в съответствие с разпоредбите на Закона за горите.