„Продължаваме промяната“: Тленните останки на цар Самуил се връщат у дома

От партията благодариха на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и на всички, работили през годините за връщането на останките в България

От „Продължаваме промяната“ приветстваха постигнатото споразумение между България и Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил в България. Официалното им предаване е насрочено за 3 октомври 2026 г. в Солун, след което те ще бъдат транспортирани до София и положени в специален саркофаг в църквата „Света София“.

„Тленните останки на цар Самуил се връщат у дома – на българска земя“, заявиха от политическата формация.

От ПП отправиха специална благодарност към гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, като припомниха поетия от него през 2022 г. ангажимент да съдейства по въпроса. Темата за връщането на останките действително е била поставена отново на високо политическо ниво през 2022 г. по време на правителството на Кирил Петков, след като е била предмет на разговори между двете държави в продължение на десетилетия.

От „Продължаваме промяната“ подчертават, че постигнатият резултат е плод на усилията на много хора. Сред тях партията посочва българския посланик в Гърция Валентин Порязов, както и Весела Чернева, Лена Бориславова, Таня Гермер и представители на екипа около акад. Николай Денков.

Ролята на посланик Порязов в продължилата през годините работа по въпроса беше подчертана и от лидера на ПП Асен Василев.

„Една мечта, която най-накрая се сбъдна, благодарение на всички общи усилия“, заявиха от партията.

Тленните останки на цар Самуил са открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в базиликата „Свети Ахил“ в района на Малкото Преспанско езеро. Въпросът за връщането им в България е обсъждан между София и Атина в продължение на десетилетия.