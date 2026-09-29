България и Южна Корея задълбочават сътрудничеството в ядрената енергетика

Проектът за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е във фокуса на стратегическото партньорство, заяви зам.-министър Кирил Темелков

България и Република Корея задълбочават партньорството си в областта на ядрената енергетика и индустриалното развитие, като проектът за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е сред най-конкретните примери за това сътрудничество.

Това заяви заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков по време на Българо-корейската кръгла маса „Устойчиви енергийни системи: иновации, сътрудничество в ядрената енергетика и индустриална конкурентоспособност“, проведена в София.

„Корея, както и САЩ, са наши приоритетни партньори в този процес. Строителството на новите мощности е стратегически национален приоритет за държавата с потенциал да се превърне в най-значимата съвместна инициатива между нашите две страни и в знаков тристранен проект, в който участват България, Корея и Съединените щати“, посочи Темелков.

Възможности за българския бизнес

Специален акцент при реализацията на проекта ще бъде поставен върху участието на българската индустрия. По думите на заместник-министъра страната подготвя възможности за местни доставчици, работи за повишаване на квалификацията на кадрите и насочва усилия към обучение и трансфер на знания и технологии.

Българските инженерни, производствени и строителни компании трябва да имат възможност да се включат в проекта, при условие че отговарят на необходимите технически изисквания и стандарти за качество, подчерта Темелков.

Ядрена енергетика, ВЕИ и системи за съхранение

Заместник-министърът очерта и по-широката картина на енергийната трансформация в България. Наред с развитието на ядрената енергетика страната работи за изграждането на по-гъвкава електроенергийна система, увеличаване на производството от възобновяеми източници и развитие на системите за съхранение на енергия.

Тези промени изискват паралелно развитие на електропреносната инфраструктура и цифровизация на управлението на енергийната система.

Според Темелков следващата важна задача е енергийната трансформация да се превърне в устойчиво конкурентно предимство за България.

„Световната енергетика навлиза в период, в който сигурността на доставките, достъпът до конкурентна енергия, технологичната независимост и устойчивостта се превръщат в един и същ стратегически въпрос“, заяви той.

По думите му енергетиката вече има ключово значение и за инвестиционните решения на бизнеса – от избора на място за нови производства до това къде ще бъдат разработвани технологиите на следващото десетилетие.

Българо-корейската кръгла маса събра в София представители на български и корейски институции, бизнеса и енергийния сектор. Участниците обсъдиха възможностите за развитие на устойчиви и конкурентоспособни енергийни системи, както и за разширяване на индустриалното сътрудничество между България и Република Корея.