До 18 млн. евро за автобусните превози в общините заради поскъпването на горивата

Средствата не са ново финансиране, а уреждат бюджетното отчитане на вече предоставения през април ресурс

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер до 18 млн. евро по бюджетите на общините за 2026 г. Средствата са свързани с изпълнението на Програмата за субсидиране на превозвачи по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми заради увеличените цени на горивата след 28 февруари 2026 г.

Финансовият ресурс вече е бил предоставен на общините през април 2026 г., когато страната е била в условията на временно финансиране преди приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

След приемането на държавния бюджет е необходимо извършеното финансиране да бъде отразено в бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет.

От Министерския съвет уточняват, че одобреният трансфер не представлява предоставяне на нов финансов ресурс. Решението има за цел бюджетното уреждане и правилното отчитане на вече отпуснатите средства.

Мярката е насочена към гарантиране на финансовата обезпеченост на обществените автобусни превози и осигуряване на непрекъснато предоставяне на транспортни услуги.

Автобусните линии са от особено значение за жителите на малките и отдалечените населени места, както и за уязвимите групи пътници, за които общественият транспорт често е основна възможност за придвижване.