Министър Гуцанов: Изпълняваме ангажимента да вдигнем обезщетението за втората година от майчинството

С предложения проект на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година правителството изпълнява ангажимента за вдигане на обезщетението за отглеждане да дете до две години.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на дебатите в Народното събрание.

„През месец март, при разглеждането на второ четене на бюджета за 2025, беше поставен въпросът за повишаване на обезщетението втората година от майчинството да се увеличи. Тогава поех ангажимент. Днес правителството изпълнява този ангажимент. Майчинството за втората година се повишава за първи път след три години замразяване“, каза министърът. В проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване, който народните представители днес приеха на първо четене, е записано повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от 780 лева на 900 лева, както и повишаване на процента от тези средства, който майките получават, ако се върнат на работа по-рано – от 50 на 75 на сто.

„Това може да е малка стъпка, но е част от нашата битка с демографската катастрофа“, допълни министърът. Той припомни, че неколкократно е поставял пред парламента въпроса за демографската криза и мерките за справяне с нея и настоя за качествен дебат по тази тема.

Социалният министър акцентира и на предвидимостта в покачването на доходите, която правителството успя да осигури чрез заложеното увеличение на всички пенсии за втора поредна година по швейцарското правило. Така те ще се увеличат с между 7 и 8 процента. В проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване е заложено и нарастването на минималната работна заплата спрямо записаното в закона.

„Доста години минималната работна заплата беше замразявана – сега се спазва законът и се повишава на 1213 лева. Това касае много хора. Над половин милион души ще покачат своите доходи“, заяви Гуцанов.

Той очерта и основните приоритети, по които ще работи Министерството на труда и социалната политика през следващата година за осигуряване на повече средства за мерки срещу демографската криза. „Това ще бъде голямата ни цел – реформа в ТЕЛК и системата за лична помощ. Моето усещане е, че не може от 6 400 000 българи 800 000 да имат ТЕЛК. И това не е станало сега. Други правителства са знаели, но не са направили нищо. Както са знаели за домовете на ужасите. Но не се решиха да влязат в тях“, допълни той.

Facebook

Twitter



Shares