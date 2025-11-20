Министър Генов откри първата пречиствателна станция за четвъртично пречистване в България

Министър Манол Генов откри първата у нас пречиствателна станция за четвъртично пречистване на отпадъчни води в село Бенковски, община Марица – иновативен пилотен проект.

Съоръжението е впечатляващ резултат от взаимодействието между държавата, бизнеса, местната власт и научните среди, демонстрирайки силата на модерните партньорства за реализацията на високотехнологични екологични решения.

„Днес откриваме един пилотен проект, който поставя началото на нов етап в управлението на водите в България. Проект, който позволява пречистването на така нареченото „микро-замърсяване“, едни от най-фините и трудно уловими замърсители в природата. Всички знаем, че във водите попадат хормони, антибиотици, холецини, пестициди, микропластмаси. Това са вещества, които не се виждат, но могат да предизвикат сериозни екологични и здравни проблеми. Именно затова този проект е толкова важен, той е реална преграда пред нов тип замърсяване“, подчерта министър Генов.

Той отбеляза, че в редица европейски държави като Германия и Швейцария четвъртичното пречистване вече е стандарт, а Европейската комисия подготвя нови изисквания в тази посока. Българското законодателство също предстои да бъде актуализирано, за да отговори на съвременните стандарти.

Министър Генов подчерта, че това, което до скоро изглеждаше като недостижима стъпка за пречистване на микрозамърсители, днес вече е реалност. Той изрично поздрави екипите, реализирали проекта. „Искам да поздравя екипа на професор Мандалиев, ВиК Пловдив и всички, които участваха в реализацията на проекта. Това е истинско върхово постижение, обединяващо институции, наука и бизнес. Пример за това как трябва да изглеждат модерните иновационни проекти в България. Надявам се този опит да бъде споделян и надграждан в цялата страна.

Проектът представлява успешно публично-частно партньорство между общините Марица и Пловдив, науката и бизнеса – Тракия икономическа зона, Аграрния университет – Пловдив и ВиК–Пловдив. Технологията е разработена от Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност на биомаса към Аграрния университет под ръководството на проф. д-р Петър Мандалиев.

Министърът съобщи, че се работи за създаване на специализирана лаборатория. „Изпълнителната агенция по околна среда подготвя лаборатория, която ще бъде първата в България, акредитирана за анализ на микрозамърсители. С подкрепата на колегите от Плевен изграждаме екип, който ще може да извършва тези изследвания. Това ще бъде огромен напредък за страната ни“, убеден е той.

На церемонията присъстваха областният управител на Пловдив проф. д-р Христина Янчева, кметът на община „Марица“ Димитър Иванов, управителят на ВиК–Пловдив Юлиан Ковачев, проф. д-р Петър Мандалиев и инж. Пламен Панчев – съосновател на Тракия икономическа зона.

Какво представлява четвъртичното пречистване?

Съвременните отпадъчни води съдържат не само органични замърсители, но и т.нар. микрозамърсители – следи от лекарства, хормони, козметика, пестициди и микропластмаса. Те преминават през стандартните етапи на пречистване и се връщат обратно в природата.

Четвъртичното пречистване е високотехнологичен процес, който премахва именно тези трудноразградими субстанции и повишава качеството на изходящите води, обяснява проф. д-р Петър Мандалиев. Подобни решения вече са широко използвани в Швейцария и Германия.

Facebook

Twitter



Shares