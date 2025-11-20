Снегопочистващата техника на община Асеновград е в готовност

Машините са проверени.

Комисия от община Асеновград извърши проверка на снегопочистващата техника – на прага на зимния период. Фирмите, които ще поддържат пътната мрежа са в готовност и машините им са изправни, установиха проверяващите. Община Асеновград поддържа и почиства от снега обществените места – както улиците, така и мостовете, тротоарите, парковете и градинките. Пространствата пред търговските обекти и домовете на хората са ангажимент на съответните търговци и собственици и наематели на имоти. Всеки е задължен да ги почиства от снега.

За територията на града са в готовност общо 15 машини. От тях – 6 снегорина; 5 опесъчаващи; 2 фадроми; два самосвала. Наличните количества материали, с които общината разполага към момента (останали в излишък от миналата зима), са: около 5 т. магнезиев хлорид, 100 т. сол и 200 т. пясък. В момента се провежда процедура по доставка на още 250 т. сол и 5 т. магнезиев хлорид. Равнинната част от общината ще бъде почиствана от 7 снегорина, 2 опесъчаващи, една фадрома, два верижни булдозера и един комбиниран багер. За планинската част е подготвена още по-специфична техника, включително един верижен трактор, тъй като там снеговалежите са по-обилни и снегът се задържа по-дълго време. Почистването на републиканските пътни артерии, на територията на община Асеновград, са ангажимент на Областно пътно управление – Пловдив. Това са ул. „Цар Иван Асен II“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“, ул. „6-ти януари“, бул. „България“.

