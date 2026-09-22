Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден със защита на националните интереси

Председателят на Народното събрание участва във Велико Търново в тържественото отбелязване на 118 години от обявяването на Независимостта на България

„Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и усилия.“ Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова пред журналисти във Велико Търново по повод 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

По думите ѝ защитата на националните интереси трябва да бъде водеща както във външната, така и във вътрешната политика на страната.

„Днес отстояваме Независимостта чрез защитата на националните интереси винаги и във всяко едно от нашите действия във външната и във вътрешната политика“, заяви Михаела Доцова.

Председателят на парламента пристигна във Велико Търново за тържественото отбелязване на годишнината и присъства на празничната света литургия в църквата „Св. Четиридесет мъченици“.

Тържественото богослужение беше възглавено от Негово Преосвещенство Никополския епископ Матей, а в храма прозвучаха песнопения в изпълнение на квартет „Ангелски гласове“.

Михаела Доцова постави цветя пред паметната плоча на Независимостта и на саркофага на цар Калоян в двора на църквата.

Тя присъства и на празничния водосвет на бойното знаме на Националния военен университет „Васил Левски“, както и на знамената на държавни и общински институции, учебни заведения и неправителствени организации.

В двора на църквата актьори пресъздадоха историческите събития от 22 септември 1908 г., когато на същото място княз Фердинанд обявява Независимостта на България.

В тържественото отбелязване участваха народни представители от всички парламентарно представени сили, министри, кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, представители на образователни и държавни институции, граждани и журналисти.