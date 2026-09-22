Левски: Независимостта на България: Денят, в който окончателно бяха скъсани веригите на зависимостта

На 22 септември 1908 г. княз Фердинанд прочита Манифеста за обявяването на Независимостта, а България поема по пътя си като суверенна държава и царство

Свободата може да се постигне по много начини – чрез война, а понякога и по дипломатичен път. Независимостта обаче идва едва когато един народ се почувства истински свободен и готов сам да определя съдбата си.

На 22 септември България отбелязва годишнината от едно от най-важните събития в своята история – обявяването на Независимостта.

Помним подвига на Шипка и пролятата кръв в Батак. Но именно актът на обявяване на Независимостта окончателно прекъсва зависимостта, останала след петвековното османско владичество, и се превръща в апогей на дългогодишната борба на българския народ за свобода и суверенитет.

Историческият момент през 1908 година

Условията за обявяването на Независимостта на младата българска държава в началото на ХХ век са изключително благоприятни.

През лятото на 1908 г. Младотурската революция в Османската империя завършва с успех за реформистите. В същото време Австро-Унгария – една от Великите сили, наложили Берлинския договор – се подготвя да анексира Босна и Херцеговина.

Българският княз Фердинанд се среща във Виена с император Франц-Йосиф, за да съгласуват действията си.

По същото време българските власти завземат Източните железници в Южна България, което поражда икономически противоречия между Австро-Унгария и България.

Въпреки колебанията на Фердинанд правителството вече е решило Независимостта да бъде обявена на 22 септември 1908 г. в църквата „Св. 40 мъченици“ в старата българска столица Велико Търново – символичен акт, свързващ новата българска държава с традицията на Второто българско царство.

Фердинанд прочита Манифеста за Независимостта

На 20 септември Австро-Унгария обявява анексията на Босна и Херцеговина.

Два дни по-късно, на 22 септември, в църквата „Св. 40 мъченици“ княз Фердинанд прочита Манифеста за обявяването на Независимостта. Отслужен е и молебен за благоденствието на българската държава.

След това министър-председателят Александър Малинов прочита отново Манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото се хилядно множество.

Провъзгласяването на Независимостта се превръща в голям успех за българската дипломация. Васалното княжество вече започва да се нарича Царство България, а българският владетел приема титлата цар.

„Независимост не се откупува“

След нарушаването на Берлинския договор започват сложни дипломатически преговори.

Британската империя поставя условие да започнат разговори между българското правителство и Високата порта. Българската делегация е водена от Андрей Ляпчев.

По време на преговорите Турция настоява България да плати голямо обезщетение. Премиерът Александър Малинов обаче заявява, че „независимост не се откупува“, а напрежението достига до частична мобилизация на българската армия.

Русия, която не желае военен конфликт на Балканите, се включва като посредник. Тя се съгласява да опрости дълга на Османската империя, останал от Руско-турската война от 1877–1878 г.

В замяна Високата порта се отказва от искането си за обезщетение от България и признава нейната независимост, а страната ни поема част от опростените на Османската империя репарации.

Официалното признаване идва на 6 април 1909 г., след което в рамките на десет дни европейските сили признават България като царство и независима държава.

Така един от най-важните политически и дипломатически актове в новата българска история получава своето международно признание.

Честит Ден на Независимостта, българи!