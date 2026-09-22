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Кметът на Смолян Николай Мелемов: Да бъдем достойни наследници на предците си

Недялко Тенев

По повод 118 години от Независимостта кметът призова да пазим уроците на историята и да помним, че бъдещето на България зависи от усилията на всеки от нас

Кметът на община Смолян Николай Мелемов отправи поздрав към своите съграждани по повод 22 септември – Деня на независимостта на България.

„На 22 септември се навършват 118 години от обявяването на Независимостта на България – акт, увенчал с успех стремежа към суверенна държавност и равнопоставеност в европейското семейство“, посочва Мелемов.

В празничното си послание кметът отдава почит на политическата мъдрост, патриотизма и смелостта, довели до този важен исторически акт.

„Патриотизмът, политическата мъдрост и смелостта за извършването на този исторически акт заслужават нашето дълбоко преклонение и уважение“, заявява той.

Според Николай Мелемов днешните поколения носят отговорността да продължат да изграждат България със същата вяра и отдаденост, проявени от тогавашните български държавници.

Кметът на Смолян призова българите да бъдат достойни наследници на своите предци и да не забравят уроците на историята.

„Да бъдем достойни наследници на предците си, да пазим уроците на историята и да осъзнаваме, че бъдещето и просперитетът на родината ни зависят от усилията на всеки от нас“, се казва в посланието.

Мелемов завършва поздравлението си с думите от Манифеста за обявяване на Независимостта:

„И нека винаги носим в сърцата си завещанието от манифеста: „Да живее свободна и независима България!““

„Честит празник!“, пожела кметът на Смолян.

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