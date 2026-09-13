Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пристига на посещение в България
Димитър Стоянов ще посрещне италианския си колега в авиобаза Безмер, след което двамата ще проведат работна среща
Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в България министъра на отбраната на Италианската република Гуидо Крозето, който пристига на официално посещение у нас на 14 септември.
Церемонията по посрещането на италианската делегация ще започне в 14:00 часа в авиобаза Безмер. След нея двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща.
След края на двустранните разговори Димитър Стоянов и Гуидо Крозето ще направят кратки изявления пред медиите.
Постоянно акредитираните към Министерството на отбраната и неговите структури журналисти ще могат да отразят официалното посрещане. Допускането им в района на авиобаза Безмер ще бъде между 13:00 и 13:30 часа срещу представяне на лична и журналистическа карта.
Гуидо Крозето ще посети и полигон „Ново село“
По-късно през деня италианският министър на отбраната ще посети Учебен полигон „Ново село“.
Там Гуидо Крозето ще се срещне с италианските военнослужещи, които са част от Многонационалната бойна група на НАТО в България, чиято рамкова държава е Италия.
Посещението поставя акцент върху двустранното военно сътрудничество между България и Италия и участието на италианския контингент в многонационалните сили на НАТО на българска територия.