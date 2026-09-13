Преди 65 години Спартак Вн написа история в европейския футбол

На 13 септември 1961 г. „соколите“ дебютират в Купата на носителите на купи и завършват 0:0 срещу Рапид Виена

На 13 септември 1961 г. Спартак Варна записва една от най-паметните страници в историята си. „Соколите“ стават първият български отбор, участвал в турнира за Купата на носителите на купи (КНК) и вторият след ЦСКА, представил страната в европейските клубни турнири.

Историческият дебют е срещу Рапид Виена. Пред около 25 000 зрители на „Винерщадион“ варненци постигат престижно равенство 0:0.

Спартак изиграва силен двубой, като не само успява да неутрализира именития съперник, но и създава възможности за гол. Удари на Любен Костов и Христо Николов срещат гредите, а вратарят Христо Вълчанов се отличава с важни спасявания.

Сред най-силно представилите се е и капитанът Илия Кирчев, който успява да неутрализира нападателя на Рапид Роберт Динст.

Представянето на „соколите“ впечатлява във Виена

Играта на варненския тим получава положителни оценки от австрийската публика и преса. Спартак е определян като сплотен, дисциплиниран, бърз и техничен отбор, а след срещата Рапид проявява интерес към Илия Кирчев, Христо Вълчанов и Христо Николов – Чоко.

Трансфери обаче не се осъществяват, тъй като по онова време българските футболисти не получават разрешение да преминават в западноевропейски клубове.

В реванша във Варна Рапид печели с 5:2. Двете попадения за домакините са дело на Любен Костов, който по този начин се превръща в първия български футболист, отбелязал гол в турнира за КНК.

Резултатът от реванша не променя историческото значение на участието. Спартак Варна вече е оставил своята следа като първия български представител в Купата на носителите на купи.

65 години по-късно споменът за европейския дебют на „соколите“ продължава да бъде част от футболната история на Варна и България.