В Москва откриха нова сграда на училище „Курчатов“ с IT зона и научни лаборатории

Пететажният учебен корпус е предназначен за 815 ученици и разполага с модерни пространства за обучение, спорт и научноизследователска дейност

В Москва беше открита нова сграда на училище „Курчатов“, която предлага съвременна образователна среда с акцент върху информационните технологии и естествените науки.

Пететажната сграда е с обща площ от 16 500 квадратни метра и е проектирана за 815 ученици. От тях 300 места са предназначени за деца в началния етап, а останалите 515 – за ученици в основното и гимназиалното образование.

Специализирани пространства за технологии и наука

Новият корпус разполага със зона за обучение по информационни технологии, лабораторно-изследователски комплекси, медийна библиотека, стандартни класни стаи и специализирани учебни кабинети.

Оборудването за направленията в областта на естествените науки е разработено в сътрудничество с експерти от Физико-техническия лицей „П. Л. Капица“.

За спортните занимания са изградени две физкултурни зали, а част от класните стаи и спортните пространства могат да бъдат трансформирани според конкретните нужди и вида на заниманията.

При проектирането на сградата са използвани BIM технологии, които позволяват създаването и управлението на подробен цифров модел на строителния обект.

Новата сграда на „Курчатов“ е и първото държавно училище в Москва, разположено на брега на реката и разполагащо със собствена наблюдателна площадка.