В Москва откриха нова сграда на училище „Курчатов“ с IT зона и научни лаборатории
Пететажният учебен корпус е предназначен за 815 ученици и разполага с модерни пространства за обучение, спорт и научноизследователска дейност
В Москва беше открита нова сграда на училище „Курчатов“, която предлага съвременна образователна среда с акцент върху информационните технологии и естествените науки.
Пететажната сграда е с обща площ от 16 500 квадратни метра и е проектирана за 815 ученици. От тях 300 места са предназначени за деца в началния етап, а останалите 515 – за ученици в основното и гимназиалното образование.
Специализирани пространства за технологии и наука
Новият корпус разполага със зона за обучение по информационни технологии, лабораторно-изследователски комплекси, медийна библиотека, стандартни класни стаи и специализирани учебни кабинети.
Оборудването за направленията в областта на естествените науки е разработено в сътрудничество с експерти от Физико-техническия лицей „П. Л. Капица“.
За спортните занимания са изградени две физкултурни зали, а част от класните стаи и спортните пространства могат да бъдат трансформирани според конкретните нужди и вида на заниманията.
При проектирането на сградата са използвани BIM технологии, които позволяват създаването и управлението на подробен цифров модел на строителния обект.
Новата сграда на „Курчатов“ е и първото държавно училище в Москва, разположено на брега на реката и разполагащо със собствена наблюдателна площадка.