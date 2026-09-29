Историческо споразумение: Тленните останки на цар Самуил се връщат в България

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство с Гърция, който предвижда реципрочно предаване на исторически артефакти, религиозни и културни ценности

България и Гърция постигнаха споразумение за връщането на тленните останки на цар Самуил в България след проведени интензивни преговори.

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между България и Република Гърция, а министърът на културата е упълномощен да подпише документа със своя гръцки колега.

Меморандумът предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни ценности и реликви между двете държави.

Сред най-значимите резултати от постигнатото споразумение е именно връщането на тленните останки на българския владетел цар Самуил на българска земя.

Решението идва след дългогодишни разговори по темата между България и Гърция и представлява важна стъпка в двустранното сътрудничество в областта на културното и историческото наследство.

Предстои Меморандумът да бъде подписан от министрите на културата на двете страни.