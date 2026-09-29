Нов център в Благоевград ще подготвя екипи от България и Гърция за реакция при бедствия

Проектът FLOODGUARD 2 е на стойност близо 6,8 млн. евро и предвижда ново оборудване, съвместни учения и планове за евакуация при наводнения

Нов Съвместен център за обучение за реакция при природни бедствия беше открит в Благоевград в рамките на трансграничния проект FLOODGUARD 2 между България и Гърция.

„Природата не познава граници, а природните бедствия засягат всички еднакво. Ето защо мерките за безопасност също трябва да надхвърлят границите“, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева при откриването на центъра.

В церемонията участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, кметът Методи Байкушев, директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, представители на българските институции и на гръцката противопожарна служба.

Близо 6,8 млн. евро за по-добра защита при наводнения

Общият бюджет на FLOODGUARD 2 е 6 781 498,36 евро, като 80% от финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 20% са национално съфинансиране.

Проектът осигурява на екипите за реакция при бедствия в България и Гърция ново специализирано оборудване и възможности за съвместни учения.

Новият център в Благоевград трябва да се превърне и в място за обмен на знания и практически опит между специалистите от двете държави.

„Тренирайки днес заедно, утре заедно можем да спасяваме животи“, подчерта Десислава Георгиева.

Нови планове и места за евакуация

В рамките на проекта ще бъдат определени подходящи места за евакуация при различни видове големи бедствия в България, като съществуващите процедури ще бъдат актуализирани.

Мерките ще обхванат четирите български области по програмата – Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.

Местните власти ще разработят плановете съвместно с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Целта е при възникване на извънредна ситуация да има предварително определени безопасни места и ясни процедури за евакуация.

Предвиждат се също обучителни кампании за деца и информационни инициативи за възрастни, насочени към правилното поведение при наводнения. Подобни кампании ще бъдат организирани и в Гърция.

Очаква се проектът да повиши техническия капацитет и подготовката на службите за първоначална реакция, както и готовността на населението от двете страни на границата.

Водещ партньор по FLOODGUARD 2 е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.

Шест нови пожарни автомобила за областите по границата със Сърбия

Паралелно с проекта с Гърция са осигурени и 1,8 млн. евро по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България–Сърбия 2021–2027 за доставка на пожарни автомобили.

Шест нови автомобила ще бъдат използвани от противопожарните служби в областите Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил.

Те са част от мерките за подобряване на възможностите за борба с пожарите и реакция при извънредни ситуации в трансграничния регион между България и Сърбия.