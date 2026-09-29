Най-възрастната варненка навърши 107 години: „Искам да бъда пример за младите“

Евдокия Чочева живее сама, започва деня си с гимнастика и вярва, че доверието към хората е част от рецептата за дълголетие

С цветя, подаръци, торта и много спомени най-възрастната варненка Евдокия Чочева отпразнува своя 107-и рожден ден.

Столетницата посрещна празника в отлично настроение в дома си, заедно със своята дъщеря и зет си. Сред гостите ѝ бяха директорът на дирекция „Социални дейности“ Изабела Иванова и директорът на общинската услуга „Домашен социален патронаж“ Дарина Стоянова.

Въпреки впечатляващата си възраст рожденичката с желание позира за снимки, разговаря с гостите и отговаря на журналистически въпроси.

„Искам да бъда пример за младите хора“

Евдокия Чочева си пожела да достигне 110-годишна възраст, но сподели, че за нея дълголетието не е самоцел.

„Искам да бъда пример за младите хора, че могат да достигнат моята възраст, ако водят достоен живот. На Бог се моля за здраве, щастие и късмет повече от един век“, разказа рожденичката.

Според нея една от важните съставки в рецептата за дълъг живот е доверието към хората.

По време на празника Чочева демонстрира и забележителната си памет. Тя разказа за събития и срещи от миналото, рецитира стихотворения и изпълни популярни любовни и патриотични песни от годините на своята младост.

Живее сама, но семейството остава близо до нея

Днес 107-годишната варненка живее сама. Двете ѝ деца, шестимата ѝ внуци и петимата ѝ правнуци са пръснати по света, но я посещават, когато имат възможност, изпращат ѝ снимки и поддържат връзка с нея по телефона.

По повод рождения си ден тя получи и поздравителен адрес от кмета на Варна Благомир Коцев с пожелания за здраве и спокойни дни.

В обръщението си кметът посочва, че Варна е дом на дълголетници, преминали през исторически кризи и обществени сътресения и съхранили спомените и ценностите, които могат да предадат на следващите поколения.

Всяка сутрин започва с гимнастика

Евдокия Чочева споделя, че не приема лекарства, а всеки неин ден започва с лека гимнастика още в леглото.

Вече 16 години тя използва услугите на „Домашен социален патронаж“, откъдето ежедневно получава здравословна и питателна храна, съобразена с препоръчания ѝ хранителен режим.

През последните три години два часа всеки ден я посещава и социален асистент. Той помага за поддържането на дома, купува необходимите продукти и прави компания на възрастната жена.

А Евдокия Чочева продължава да посреща дните с настроение – и с още много истории за разказване.