Илияна Йотова за помилванията: Нося лична отговорност за всеки свой подпис

Държавният глава определи критиките като целенасочена персонална атака и заяви, че решенията за помилване са вземани прозрачно и въз основа на експертни становища

Президентът Илияна Йотова заяви, че лично носи отговорност за всяко свое действие и всеки свой подпис. В интервю за предаването „На фокус“ по Нова телевизия тя коментира критиките, свързани с лица, помилвани от нея в качеството ѝ на вицепрезидент.

„Лично нося отговорност за всяко свое действие и всеки свой подпис и мога да ги обясня, стига да искат да чуят, а не просто да лепят етикети“, заяви Йотова.

По думите ѝ нито едно решение на Комисията по помилването не е било скривано от обществото. Тя посочи, че информацията за случаите се публикува на сайта на президентската институция съобразно законовите изисквания.

Държавният глава подчерта, че помилването не представлява нито реабилитация, нито амнистия. Според нея в голяма част от случаите решенията се вземат по хуманни причини и след изготвянето на медицинска експертиза.

Йотова коментира конкретно и случай на лице, помилвано през 2022 г. По думите ѝ президентската институция се е обърнала официално към Министерството на правосъдието, след което е била назначена лекарска експертиза.

„Въз основа на нея ние сме взели това решение. Всичко е абсолютно прозрачно“, посочи президентът.

Във връзка с информацията, че впоследствие помилваният е бил задържан отново, Йотова заяви, че това я учудва. Според нея от медицинското заключение е следвало, че човекът не би трябвало да може да стане от инвалидна количка.

„А дали, как и кой си е свършил работата, когато ни е дал тази експертиза, ще намерим начин да попитаме“, заяви тя.

Президентът допълни, че разчита на експертизата на членовете на Комисията по помилването.

Йотова определи отправените срещу нея критики като целенасочена персонална атака, чиято цел според нея е да измести фокуса на обществения дебат.