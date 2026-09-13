Българската православна църква отбелязва 1700 години от намирането на Честния Кръст Господен

Патриарх Даниил и Светият синод призоваха вярващите към духовно обновление, милосърдие, прошка и вярност към Христос

Българският патриарх Даниил и членовете на Светия синод отправиха специално послание по повод 1700 години от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен.

В посланието се припомня, че според църковното Предание през 326 г. света равноапостолна царица Елена, майка на император Константин Велики, предприема поклонническо пътуване до Светите земи. С подкрепата на Йерусалимския епископ Макарий са извършени разкопки на Голгота, при които е открит Кръстът, на който е бил разпнат Иисус Христос.

От Светия синод подчертават, че годишнината не трябва да бъде възприемана единствено като исторически спомен, а като повод християните да преосмислят начина си на живот.

„Тази годишнина ни призовава не просто да си спомним миналото, а да сверим живота си с Кръста.“

В патриаршеското и синодално послание Кръстът е определен като свидетелство за Божията любов и символ на саможертвата, прошката и надеждата. Подчертава се и неразривната връзка между Христовия Кръст и Възкресението.

Особено внимание е отделено на практическото измерение на християнската вяра – грижата за страдащите, самотните, онеправданите и забравените. Според посланието истинската почит към Кръста се проявява чрез конкретни дела на любов и милосърдие.

Патриарх Даниил и архиереите напомнят и Христовия призив човек да вземе своя кръст и да Го последва. Това, се посочва в текста, не означава примирение със злото, а вярност към Христос дори когато тя изисква жертва, приемане на изпитанията без отчаяние и готовност за прошка.

На фона на войните, конфликтите и разделенията в съвременния свят Светият синод отправя и послание за мир, като подчертава, че той започва с преодоляването на себелюбието и враждата.

По повод 1700-годишнината вярващите са призовани към духовно обновление, покаяние, прошка, милосърдие и непоколебима вярност към Христос.

„Нека намереният на Голгота Кръст бъде отново открит в съвестта ни и въздигнат в нашите дела“, се казва още в посланието.

То завършва с благословение към Българската православна църква, българския народ и Отечеството и с пожелание за честит и благословен празник.