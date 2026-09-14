Казахстан не е това, което си мислите: 10 изненади за туристите
От футуристични градове и планински езера до пустини, каньони и космическия Байконур — 10 неочаквани лица на Казахстан, които ще ви накарат да погледнете на страната по съвсем нов начин.
Когато чуете „Казахстан“, вероятно си представяте безкрайни степи, коне, юрти и огромни пустеещи пространства. Но тази представа е само малка част от страната.
Казахстан е огромна страна с изключително разнообразни пейзажи — от заснежените планини край Алмати до пустините на Мангистау и футуристичната архитектура на Астана.
1. Казахстан не е само степ
Една от първите изненади за туристите е колко разнообразна е природата. В югоизточната част на страната се издигат планините Тяншан, а около Алмати има езера, гори, каньони и високопланински пейзажи.
Само около Алмати могат да се посетят Чарынският каньон, Кьолсайските езера и езерото Кайънди.
2. Има каньон, който изглежда като от американски уестърн
Чарынският каньон е едно от най-впечатляващите природни места в страната. Намира се приблизително на 195–200 км от Алмати и е част от национален парк.
Най-известната му част е Долината на замъците — скални образувания, които приличат на огромни крепости, кули и древни градове.
3. Астана изглежда като град от бъдещето
Ако природата на Казахстан ви изненада, столицата Астана може направо да ви обърка представите.
Вместо традиционен град с ниски сгради, посетителят се озовава сред футуристична архитектура, огромни булеварди, модерни небостъргачи и необичайни конструкции.
Контрастът е впечатляващ: зад модерния град започват огромните открити пространства на казахстанската степ.
4. Алмати е град, притиснат от планини
Алмати е друга голяма изненада. Градът се намира непосредствено до планините Тяншан и от много места могат да се видят заснежени върхове.
Това означава, че един ден може да започне с кафе в центъра на града, а няколко часа по-късно да сте сред планинска природа.
5. В Казахстан има езеро с потънала гора
Езерото Кайънди е едно от онези места, които изглеждат почти нереално.
От тюркоазената вода стърчат голи стволове на дървета, а около тях се издигат планини и гъсти иглолистни гори.
6. Мангистау прилича на друга планета
На запад се намира Мангистау — район, който е почти обратното на зелените планини около Алмати.
Тук пейзажът е доминиран от пустинни пространства, бели скали, каньони и причудливи геоложки форми.
Особено впечатляваща е Бозжира — огромна природна сцена от бели и кремави скални масиви, която често кара посетителите да се питат дали наистина са още на Земята.
7. Тук се намира Байконур
Казахстан има и връзка с една от най-великите истории на човечеството — началото на ерата на космическите полети.
Байконур е мястото, откъдето са изстрелвани едни от най-важните космически мисии в историята.
За туристите посещението е по-специфично и трябва да бъде предварително организирано, но самият факт, че космодрумът се намира в Казахстан, е достатъчен да промени представата за страната.
8. Казахската кухня е много повече от месо и хляб
Традиционната кухня е тясно свързана с номадското минало на народа.
Сред ястията, които си заслужава да опитате, са бешбармак, баурсак и различни традиционни месни специалитети. Важна част от културата е и кумисът.
Но най-интересното често не е самата рецепта, а начинът, по който храната се превръща в част от гостоприемството и общуването.
9. Климатът е много по-контрастен, отколкото очаквате
Огромната територия на Казахстан означава и огромни климатични различия.
На едно място може да срещнете суха пустиня, а на друго — сняг и ледници. Зимите в северната част могат да бъдат сурови, докато летата в някои южни и западни райони са много горещи.
Затова сезонът има огромно значение при планирането на пътуване.
10. Разстоянията са огромни
Това е може би най-практичната изненада.
На картата Казахстан може да изглежда като една голяма туристическа дестинация, но на практика разстоянията между различните региони са огромни.
Казахстан, който не очаквате
Казахстан не е просто безкрайна степ.
Той е планини, каньони, езера, пустини, футуристични градове, космически центрове и древна номадска култура — всичко това в една от най-огромните държави на планетата.
И може би именно това е най-голямата изненада: когато пристигнете в Казахстан, много вероятно е страната да изглежда съвсем различно от представата, която сте имали преди това.
Статия на Кристина Тенева
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