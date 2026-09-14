От футуристични градове и планински езера до пустини, каньони и космическия Байконур — 10 неочаквани лица на Казахстан, които ще ви накарат да погледнете на страната по съвсем нов начин.

Когато чуете „Казахстан“, вероятно си представяте безкрайни степи, коне, юрти и огромни пустеещи пространства. Но тази представа е само малка част от страната.

Казахстан е огромна страна с изключително разнообразни пейзажи — от заснежените планини край Алмати до пустините на Мангистау и футуристичната архитектура на Астана.

1. Казахстан не е само степ

Една от първите изненади за туристите е колко разнообразна е природата. В югоизточната част на страната се издигат планините Тяншан, а около Алмати има езера, гори, каньони и високопланински пейзажи.

Само около Алмати могат да се посетят Чарынският каньон, Кьолсайските езера и езерото Кайънди.

2. Има каньон, който изглежда като от американски уестърн

Чарынският каньон е едно от най-впечатляващите природни места в страната. Намира се приблизително на 195–200 км от Алмати и е част от национален парк.

Най-известната му част е Долината на замъците — скални образувания, които приличат на огромни крепости, кули и древни градове.

3. Астана изглежда като град от бъдещето

Ако природата на Казахстан ви изненада, столицата Астана може направо да ви обърка представите.

Вместо традиционен град с ниски сгради, посетителят се озовава сред футуристична архитектура, огромни булеварди, модерни небостъргачи и необичайни конструкции.

Контрастът е впечатляващ: зад модерния град започват огромните открити пространства на казахстанската степ.

4. Алмати е град, притиснат от планини

Алмати е друга голяма изненада. Градът се намира непосредствено до планините Тяншан и от много места могат да се видят заснежени върхове.

Това означава, че един ден може да започне с кафе в центъра на града, а няколко часа по-късно да сте сред планинска природа.

5. В Казахстан има езеро с потънала гора

Езерото Кайънди е едно от онези места, които изглеждат почти нереално.

От тюркоазената вода стърчат голи стволове на дървета, а около тях се издигат планини и гъсти иглолистни гори.

6. Мангистау прилича на друга планета

На запад се намира Мангистау — район, който е почти обратното на зелените планини около Алмати.

Тук пейзажът е доминиран от пустинни пространства, бели скали, каньони и причудливи геоложки форми.

Особено впечатляваща е Бозжира — огромна природна сцена от бели и кремави скални масиви, която често кара посетителите да се питат дали наистина са още на Земята.

7. Тук се намира Байконур

Казахстан има и връзка с една от най-великите истории на човечеството — началото на ерата на космическите полети.

Байконур е мястото, откъдето са изстрелвани едни от най-важните космически мисии в историята.

За туристите посещението е по-специфично и трябва да бъде предварително организирано, но самият факт, че космодрумът се намира в Казахстан, е достатъчен да промени представата за страната.

8. Казахската кухня е много повече от месо и хляб

Традиционната кухня е тясно свързана с номадското минало на народа.

Сред ястията, които си заслужава да опитате, са бешбармак, баурсак и различни традиционни месни специалитети. Важна част от културата е и кумисът.

Но най-интересното често не е самата рецепта, а начинът, по който храната се превръща в част от гостоприемството и общуването.

9. Климатът е много по-контрастен, отколкото очаквате

Огромната територия на Казахстан означава и огромни климатични различия.

На едно място може да срещнете суха пустиня, а на друго — сняг и ледници. Зимите в северната част могат да бъдат сурови, докато летата в някои южни и западни райони са много горещи.

Затова сезонът има огромно значение при планирането на пътуване.

10. Разстоянията са огромни

Това е може би най-практичната изненада.

На картата Казахстан може да изглежда като една голяма туристическа дестинация, но на практика разстоянията между различните региони са огромни.

Казахстан, който не очаквате

Казахстан не е просто безкрайна степ.

Той е планини, каньони, езера, пустини, футуристични градове, космически центрове и древна номадска култура — всичко това в една от най-огромните държави на планетата.

И може би именно това е най-голямата изненада: когато пристигнете в Казахстан, много вероятно е страната да изглежда съвсем различно от представата, която сте имали преди това.

Статия на Кристина Тенева

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