Илияна Йотова: България и Швейцария дават отличен пример за сътрудничество във високите технологии

Българският държавен глава се срещна в Ню Йорк с швейцарския президент Ги Пармелен, като двамата обсъдиха инвестициите, изкуствения интелект и войната в Украйна

Сътрудничеството между България и Швейцария в сферата на високите технологии е пример за отлично партньорство. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на среща в Ню Йорк с швейцарския си колега Ги Пармелен.

Пармелен отбеляза активното развитие на двустранните отношения между България и Швейцарската конфедерация, които отбелязват 110 години от установяването на дипломатически отношения.

Високите технологии и изкуственият интелект във фокуса на срещата

Йотова открои традициите и развитието на България във високотехнологичния сектор и посочи доброто взаимодействие между науката и икономиката. Като пример тя изтъкна дейността на Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT).

Президентът посочи още, че България е една от шестте държави, избрани от Европейската комисия за изграждане на гигафабрика за изкуствен интелект. Йотова изрази надежда необходимите средства да бъдат включени в следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Държавният глава подчерта и устойчивите резултати на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и изрази надежда за засилване на швейцарския инвеститорски интерес към България.

Обсъдиха и войната в Украйна

По време на разговора Йотова и Пармелен обсъдиха и войната в Украйна. Българският президент отново изтъкна според позицията си липсващата роля на Европа в преговорите за разрешаване на конфликта.

„Швейцария е емблема за мир“, заяви Йотова.

Швейцарският президент представи пред българския държавен глава и предстояща инициатива за преговори за мир.