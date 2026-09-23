Въвеждат шест нови такси за услуги на Патентното ведомство

Министерският съвет одобри промени в Тарифата за таксите, свързани с регистрацията на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

С промените Тарифата се привежда в съответствие с разпоредбите на Закона за марките и географските означения.

Измененията предвиждат прилагането на нормативната уредба при спазване на принципите за защита на потребителите, информираност, ефективност и икономичност, прозрачност и приемственост.

Шест нови административни услуги

С постановлението се въвеждат такси за шест нови административни услуги. Те са свързани с процедурите по регистрация на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти, както и с контролните дейности на Патентното ведомство.

Размерът на таксите е определен на принципа на разходоориентираност и няма да надхвърля необходимите средства за предоставянето на съответните услуги.

Промените в Тарифата ще влязат в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.