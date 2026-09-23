Правителството подготви 24 мерки след препоръките на ЕС към България

Планът обхваща икономиката, данъчната събираемост, отбраната, образованието, пазара на труда, енергетиката и социалната политика

Министерският съвет прие доклад за мерките, планирани в отговор на Специфичните препоръки за България за 2026 г. на Съвета на Европейския съюз.

Разработени са общо 24 мерки, които обхващат икономическата, социалната, трудовата, структурната и бюджетната политика на страната.

Те са съобразени с основните приоритети на Европейската комисия, сред които подобряване на отбранителните способности на държавите от ЕС, декарбонизация, повишаване на енергийната ефективност и подобряване на образованието и обучението.

Пет основни препоръки към България

Препоръките към страната са пет, като всяка от тях включва различни реформи и засяга множество области.

Сред тях са фискалната политика, данъчната събираемост, отбраната, използването на инструментите на ЕС, конкурентоспособността и бизнес средата, пазарът на труда, образованието и обучението.

Мерките обхващат още енергетиката и декарбонизацията, устойчивия транспорт, социалната политика и социалното включване.

Докладът е изготвен в изпълнение на Решение на Министерския съвет №595 от 14 август 2025 г. за изготвянето на Национален средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025–2028 г. и на Годишния доклад за напредъка по неговото изпълнение.