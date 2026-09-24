Големи данъчни промени: По-високи облекчения за деца, нов акциз за мощни коли и данък върху свръхпечалбите

Предложенията за промени в седем закона се очаква да увеличат приходите в бюджета с 1,4 млрд. евро

Промени в седем данъчни закона предвиждат редица нови мерки за гражданите и бизнеса, а общият им ефект върху приходите в бюджета се изчислява на 1,4 млрд. евро. Предложенията бяха представени от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова.

Сред ключовите предложения са значително увеличаване на данъчните облекчения за деца, ново облекчение за разходи за детско развитие, по-висок праг за задължителна регистрация по ДДС, промени при ваучерите за храна и ново облагане на свръхпечалбите.

Данъчните облекчения за деца се увеличават

За семейства с едно дете се предлага данъчното облекчение да се увеличи от 6000 лв. на 5000 евро. За две деца размерът ще достигне 8000 евро, а за три и повече – 11 000 евро.

При децата с увреждания се предлага годишно данъчно облекчение от 10 000 евро, вместо сегашните 12 000 лв.

За първи път се предлага и данъчно облекчение за разходи, свързани с развитието на децата – здравни, образователни и спортни дейности. Размерът ще достига 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три или повече деца. Родителите ще трябва да разполагат с документи, доказващи разходите.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС става 75 000 евро

Предлага се прагът за задължителна регистрация по ДДС да се увеличи от 51 130 на 75 000 евро. Целта е да бъде намалена административната и финансовата тежест за микро-, малките и стартиращите предприятия.

Предвижда се и въвеждане на задължително електронно фактуриране за местните доставки.

Ваучерите за храна – до 200 евро

Годишната квота за електронни ваучери за храна се предлага да нарасне от 818 млн. евро на 1,5 млрд. евро.

Месечният размер на ваучерите за едно лице се предлага да бъде увеличен от 102 на 200 евро, като същевременно се предвижда 7% окончателен данък при източника. Така максималният размер, който лицето ще може да получи, ще бъде 186 евро месечно.

Данък върху свръхпечалбите през 2027 г.

Промените предвиждат облагане на свръхпечалбите за 2027 г. на банки, застрахователи, презастрахователи, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и търговци с поне пет обекта за продажба на храни.

Разликата между данъчната печалба за 2027 г. и определената референтна стойност ще се облага с 33%.

Нов акциз за автомобили над 250 kW

Сред предложенията е и въвеждането на акциз за автомобили с мощност над 250 киловата.

За нов автомобил се предвижда акциз от 10 000 евро плюс 10 евро за всеки киловат над 250 kW, а за употребяван – 5000 евро плюс 8 евро за всеки киловат над 250 kW.

Мярката няма да се отнася за определени специализирани превозни средства, включително линейки и противопожарни автомобили.

Промени и при имотите и хазарта

Предлага се данъчните оценки на недвижимите имоти да бъдат увеличавани поетапно – с 30% през 2027 г., 35% през 2028 г. и още 35% през 2029 г., с цел за три години да бъде постигнато 100% увеличение на данъчната оценка. Промяната няма да се използва при определянето на такса битови отпадъци.

Предвиждат се и значителни промени в облагането и контрола върху хазарта, включително електронна връзка между игралните системи на операторите и информационните системи на НАП.

Пакетът включва още промени в корпоративното облагане, ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект и високопроизводителна компютърна техника, както и актуализиране на глобите и имуществените санкции в данъчното законодателство.