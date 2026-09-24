Триметров „Фантастичен Хамелеон“ превърна София в карнавална сцена

Светещата кукла, артисти на кокили и улични изпълнители дефилираха в столицата като част от Фестивала за улични изкуства 6Fest

София се превърна в сцена на необичайно карнавално преживяване на 22 септември 2026 г. Фестивалът за улични изкуства 6Fest представи пред столичната публика шествие с триметровата светеща кукла „Фантастичният Хамелеон“ на Театър „Хамелеон“ от Пловдив.

Гигантската кукла привлече вниманието не само с размерите си, но и със способността си да променя цветовете си подобно на истински хамелеон.

Към карнавалното шествие се присъединиха артисти на кокили и на земя от Театър „Хамелеон“ и старозагорската формация „Повелители на мечти“.

Събитието беше организирано от Фестивала за улични изкуства 6Fest с финансовата подкрепа на Столична община – Лятна програма.

Второ представяне на гигантската кукла в България

Участието в София беше второто представяне на голямата парадна кукла пред българска публика след премиерата ѝ в Пловдив през юни.

„Фантастичният Хамелеон“ вече има и международно фестивално участие – в програмата на уличния фестивал „Puppets Occupy Street“ в Крайова, Румъния.

Театър „Хамелеон“ е независима пловдивска трупа, създаваща спектакли за деца и възрастни. Сред водещите ѝ актьори са Даниел Русев и Даниела Русева, които имат професионален опит с Държавна опера – Пловдив и Държавен куклен театър – Пловдив.

6Fest популяризира независимите артисти

„Една от мисиите на 6Fest е да подкрепя и популяризира местните пловдивски артисти“, посочва създателят и директор на Международния фестивал за улични изкуства 6Fest Момчил Цонев.

По думите му фестивалът се стреми не само да включва пловдивски артисти в програмата си, но и да ги представя в пътуващите си издания в страната и чужбина.

Рекорден международен интерес за 2027 г.

Организаторите отчитат рекорден интерес към Международния фестивал за улични изкуства 6Fest през 2027 г. Артисти от 45 държави на шест континента са заявили желание да гостуват в Пловдив.

Това е най-силният международен интерес към събитието от неговото създаване досега.

6Fest е първото самостоятелно събитие в България, посветено на изпълнителските улични изкуства. До момента фестивалът има 21 издания в 11 български града.

Той беше част от официалната програма на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, а от 2020 г. е включен в Културния календар на Община Пловдив.