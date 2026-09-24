Търси се новата „Мис Сливен 2026“! Кастингът продължава до края на септември
Коя ще бъде новата „Мис Сливен 2026“?
Организаторите на конкурса обявиха кастинг за предстоящото издание, което ще се проведе на 16 октомври в зала „Сливен“. Млади момичета ще имат възможност да се впуснат в надпреварата за короната и да представят родния си град на национално ниво.
Кандидатките трябва да бъдат на възраст между 15 и 24 години и с минимална височина 165 см. Желаещите да участват могат да изпращат своите кандидатури до края на месец септември чрез официалната Facebook страница на „Мис Сливен“.
Конкурсът е част от националната надпревара „Мис България“, а победителката ще получи правото да представлява Сливен и да се бори за националната корона.
„Мис Сливен 2026“ ще даде възможност на участничките да покажат своята красота, индивидуалност и увереност на сцената.
Кастингът е отворен до 30 септември!