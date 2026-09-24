България, Румъния, Гърция и Хърватия обсъдиха по-силен и свързан регион

Външните министри на четирите държави разговаряха в Ню Йорк за разширяването на ЕС, европейския бюджет и стратегическата свързаност

България, Румъния, Гърция и Хърватия имат общ интерес от изграждането на по-силен и по-свързан регион, който активно да допринася за европейската сигурност и конкурентоспособност.

Това беше основен акцент по време на четиристранна среща на външните министри на четирите държави от региона – членки на Европейския съюз. Разговорите се проведоха в Ню Йорк под домакинството на Гърция.

В срещата участваха министърът на външните работи на Румъния Оана-Силвия Цою, гръцкият външен министър Георгиос Герапетритис и министърът на външните и европейските работи на Хърватия Гордан Гърлич Радман.

Разширяването на ЕС и свързаността сред основните теми

Сред водещите въпроси в разговорите бяха европейският дневен ред, разширяването на Европейския съюз, бъдещата многогодишна финансова рамка и стратегическата свързаност.

„Свързаността е стратегическа инвестиция в сигурността и конкурентоспособността на целия регион. Балканите имат интерес да действат по-координирано и да превръщат общите приоритети в конкретни проекти“, заяви министър Петрова.

Срещата постави акцент върху общия интерес на четирите страни за по-тясно регионално сътрудничество и координация по ключови въпроси от европейския дневен ред.