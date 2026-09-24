България и Китай обсъдиха управлението на отпадъците, климата и кръговата икономика

Министър Росица Карамфилова и посланик Дай Цинли поставиха акцент върху инвестиционната среда, продуктовите такси и възможностите за обмен на опит

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова проведе среща с посланика на Китайската народна република в България Дай Цинли, на която бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на климата и опазването на околната среда.

Сред основните теми бяха управлението на отпадъците, кръговата икономика и създаването на предвидима среда за инвестиции.

България подготвя промени в модела за управление на отпадъците

Министър Карамфилова представи подхода на правителството за превръщане на екологичните предизвикателства във възможности за устойчиво развитие.

По думите ѝ политиката за управление на отпадъците трябва едновременно да гарантира правото на живот в чиста околна среда и да създава баланс между развитието на бизнеса и опазването на природата.

Важна част от разговорите беше работата на МОСВ по промени в модела за управление на отпадъците и определянето на продуктовите такси.

Целта е изграждането на разходоефективна система, основана на задълбочен анализ, която да осигурява необходимите средства за изпълнение на екологичните цели и същевременно да предлага предвидими условия за бизнеса.

При разработването ѝ ще бъдат отчетени европейските изисквания и практики, както и особеностите на различните продуктови групи.

Китайски компании са готови да предоставят данни и опит

Посланик Дай Цинли подчерта значението, което Китай отдава на традиционното приятелство с България, както и възможностите за сътрудничество в областта на околната среда, климата и кръговата икономика.

Тя изрази готовност китайски компании да предоставят данни, анализи и практически опит, които да бъдат разгледани при работата по темата.

Двете страни споделиха разбирането, че устойчивата икономическа среда и високите екологични стандарти изискват дългосрочни и добре обосновани решения.

Министър Карамфилова и посланик Дай Цинли потвърдиха готовността си да продължат диалога и обмена на информация между България и Китай.