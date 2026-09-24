Европейската седмица на спорта #BeActive 2026 започна в София

Над 45 вида спорт ще бъдат представени пред НДК, а инициативата ще продължи със събития във Видин, Берковица и Дупница

Европейската седмица на спорта #BeActive 2026 беше открита пред Народния театър „Иван Вазов“ в София. Инициативата обединява институции, спортисти и граждани около идеята за повече физическа активност и по-здравословен начин на живот.

В откриването участва министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която постави акцент върху профилактиката и ролята на движението за опазване на здравето.

„Често мислим за здравеопазването тогава, когато вече има проблем. Но голямата ни задача трябва да е друга – да стигнем до човека по-рано. Преди диагнозата. Преди лекарствата. Преди болницата“, заяви министър Ивкова.

По думите ѝ движението е един от ежедневните избори, които могат да допринесат за по-добро здраве.

„Здравето не е даденост. То се изгражда всеки ден – крачка по крачка. Нека днес направим още една“, призова здравният министър.

Над 45 вида спорт пред НДК

Европейската седмица на спорта беше официално открита от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

В събитието участваха още ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, която е посланик на Европейската седмица на спорта.

Откриването постави началото на поредица от инициативи в София и страната.

На 26 септември пространството пред НДК ще бъде домакин на #BeActive Селище на спорта, където ще бъдат представени над 45 вида спорт. След него ще се проведе и #BeActive Нощ на спорта.

Кампанията ще продължи с регионални събития във Видин, Берковица и Дупница.

Европейската седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия, насочена към насърчаване на физическата активност и активния начин на живот.