Гълъб Донев в Дъблин: България подкрепя по-широк достъп до научен и изчислителен капацитет

Финансовите министри от ЕС обсъдиха изкуствения интелект, конкурентоспособността на банковия сектор и бъдещето на финансовите иновации

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев участва в неформалното заседание на министрите по икономически и финансови въпроси на ЕС, проведено на 18 и 19 септември в Дъблин. Сред основните теми бяха финансовите иновации, конкурентоспособността на европейския банков сектор и влиянието на изкуствения интелект върху икономиката и пазара на труда.

В дискусията за изкуствения интелект участва и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Ирландското председателство посочи, че разговорите са насочени както към възможностите на AI за повишаване на производителността и икономическия растеж, така и към социалните и икономическите предизвикателства от бързото му развитие.

Гълъб Донев подчерта, че за България е важно научният и изчислителният капацитет да бъде достъпен за повече предприятия и публични администрации. Той проведе и кратка среща с Кристалина Георгиева.

По време на работния обяд министрите обсъдиха конкурентоспособността на банковия сектор на ЕС. Българската позиция поставя акцент върху адекватната капитализация на банките и достатъчния им капацитет за поемане на загуби като важни механизми за устойчивост при финансови сътресения. Донев посочи и регулаторната тежест като структурно предизвикателство пред европейския банков сектор.

Страната ни подкрепя предприетите действия за опростяване на надзорното и регулаторното отчитане, като насърчава допълнителни усилия за пропорционална и последователна регулаторна рамка.

В рамките на срещите на европейските финансови министри бяха обсъдени и предизвикателствата пред производителността, конкурентоспособността и растежа. Акцент беше поставен върху необходимостта Европа по-ефективно да използва научния си потенциал, висококвалифицираната работна сила, спестяванията и мащаба на единния пазар.

Срещи с ОИСР и ЕБВР

В Дъблин Донев проведе среща и с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, пред когото подчерта, че присъединяването на България към организацията остава стратегически приоритет. България продължава процеса по присъединяване към ОИСР, а през февруари организацията отчете напредъка на страната в рамките на свързаните с него реформи.

Министърът разговаря и с президента на Европейската банка за възстановяване и развитие Одил Рено-Басо. Сред обсъдените въпроси бяха публичните финанси, финансовата устойчивост и възможностите за бъдещо задълбочаване на сътрудничеството, включително чрез публично-частни партньорства.

В заседанието и двустранните срещи участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев. Министерството на финансите предварително потвърди участието на българската делегация в двудневния форум в Дъблин.