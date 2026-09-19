Деветото издание на DOCK започна с пълна зала и емоционален филм за Силви Вартан

Международният фестивал за документално историческо кино в Бургас продължава до 22 септември, а всички прожекции са с вход свободен

С пълна зала, силни емоции и голям интерес от публиката беше открито деветото издание на Международния фестивал за документално историческо кино DOCK в Бургас. Началото поставиха заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева и създателите на фестивала проф. Петър Стоянович и Димитър Стоянович.

Откриващата вечер започна със специалната прожекция на „Силви Вартан. От любов“. Документалният разказ за една от най-разпознаваемите фигури на френската музикална сцена и връзката ѝ с България предизвика силни емоции сред зрителите.

Филмът беше представен лично от журналиста и продуцент Георги Тошев, специален гост на DOCK 2026. Лентата на режисьора Ема Константинова, по сценарий и с продуцент Георги Тошев, проследява живота на Силви Вартан – от българските ѝ корени и емиграцията до световните сцени, любовта, загубата и запазената връзка с България.

„Когато не познаваме своята история, ние много често сме принудени да я повторим“, заяви при откриването съоснователят и основен селекционер на фестивала Димитър Стоянович. Той подчерта ролята на документалното кино като начин публиката да се среща с важни исторически теми и различни гледни точки.

Проф. Петър Стоянович припомни, че DOCK е създаден през 2018 г. с идеята познанието за историята да помага за по-доброто разбиране на настоящето.

От името на Община Бургас гостите бяха приветствани от Диана Саватева. По думите ѝ фестивалът вече има разпознаваемо място в културния живот и идентичността на града.

„Когато правим качествено събитие и салонът е пълен, тогава означава, че наистина сме улучили мярката“, заяви Саватева.

На откриването беше представено и международното жури. Негов председател е режисьорът Боя Харизанова, а сред членовете са режисьорът Лъчезар Аврамов, телевизионният и медиен продуцент Олга Лозанова, операторът Калоян Божилов и историкът проф. Даниел Каин.

За първи път тази година фестивалът включва и Награда на публиката, като зрителите могат да оценяват конкурсните заглавия след прожекциите. Друга новост е отделната конкурсна селекция за късометражно историческо документално кино.

DOCK 2026 продължава до 22 септември, като всички прожекции са с вход свободен. Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас и Националния филмов център.