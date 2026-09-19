Дунав изпусна два гола аванс и завърши 2:2 с Ботев Враца

„Драконите“ бяха близо до първа домакинска победа след завръщането си в елита, но Касим Хаджи изравни в края

Дунав Русе пропусна възможността да запише първата си домакинска победа след завръщането в Първа лига. Русенци поведоха с 2:0 срещу Ботев Враца, но гостите стигнаха до 2:2 с късен изравнителен гол в срещата от 10-ия кръг.

Домакините започнаха силно и откриха резултата още в 9-ата минута. Димитър Тодоров центрира отляво, а Джордан Сейнт-Луис се разписа с глава за 1:0.

В 36-ата минута преднината на Дунав стана два гола. Кристиян Бойчев подаде към наказателното поле, а Алекс Валиньо завърши атаката за 2:0.

Ботев Враца обаче успя да се върне в двубоя още преди почивката. Сейни Санянг намали на 2:1 в добавеното време на първата част и запази интригата за второто полувреме.

След почивката врачани увеличиха натиска си, докато Дунав също имаше възможности да реши срещата с трето попадение.

Развръзката дойде в самия край. В 89-ата минута Радослав Цонев центрира, а Касим Хаджи се разписа за 2:2 и донесе точката на гостите.

Мачът отбеляза и повторния дебют на Георги Чиликов начело на Дунав, след като специалистът се завърна в клуба, който изведе до титлата във Втора лига и промоция в елита.

След равенството Дунав е на 13-о място с 5 точки, докато Ботев Враца заема деветата позиция с 9 точки. След паузата за националните отбори русенци гостуват на Септември София на 11 октомври, а ден по-рано Ботев Враца приема Спартак Варна.