Левски U14 загуби голово шоу с 4:5 от Локо Сф

„Сините“ отбелязаха четири попадения при гостуването си, но останаха без точки в двубоя от Столичното първенство

Юношите на Левски до 14 години загубиха с 4:5 като гост на Локомотив (София) в двубой от четвъртия кръг на Столичното първенство.

Срещата предложи цели девет попадения. За „сините“ точни бяха Мартин Маринов в 25-ата минута, Константин Костов в 28-ата, Иван-Лазар Ковачев в 40-ата и Андрей Францов в 69-ата минута.

Въпреки четирите отбелязани гола възпитаниците на треньора Владимир Владимиров не успяха да стигнат до точка. След срещата Левски U14 е с актив от 6 точки във временното класиране.

Състав на Левски U14: Мартин Матеев (45 – Максим Костов), Веселин Ценов (50 – Станислав Ноков), Калоян Костов (65 – Явор Новаков), Ивайло Динев (36 – Кристиян Кръстев), Калоян Ангелов, Росен Газянов, Иван-Лазар Ковачев (45 – Борис Лазаров), Александер Ботев (45 – Константин Вълчев), Мартин Маринов (45 – Джейм Мехмед), Константин Костов (65 – Андрей Францов), Раян Костов (45 – Велизар Петров).