Спартак Вн търси нови бизнес партньори

Клубът предлага възможности за рекламно присъствие и индивидуални партньорства с компании

Спартак Варна отправи покана към бизнеса за нови партньорства и рекламно сътрудничество. Под мотото „Твоят бизнес. Нашият отбор.“ клубът представя възможности за компании, които искат да увеличат разпознаваемостта на своя бранд и да достигнат до нова аудитория.

От Спартак подчертават, че партньорството с клуба дава възможност на компаниите да свържат своето име с отбор с дългогодишна история и отдадена привърженическа общност.

Предвиждат се различни възможности за рекламно присъствие и партньорство, които могат да бъдат съобразени индивидуално с целите и нуждите на конкретния бизнес.

„Един град. Един отбор. Обща амбиция“ е посланието, с което Спартак Варна се обръща към потенциалните си партньори.

Заинтересованите компании могат да се свържат с клуба на fcspartak1918@gmail.com или на телефон +359 877 769 097, за да обсъдят възможностите и да получат индивидуално предложение.