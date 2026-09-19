След покупката на автомобил новият собственик има определен срок за регистрация в КАТ. Какви са правилата, какво важи за кола от чужбина и какво може да последва при закъснение?

Покупката на автомобил не приключва с подписването на договора и получаването на ключовете. Една от най-важните стъпки след придобиването на превозното средство е регистрацията му на името на новия собственик.

Според действащите правила в България приобретателят на регистрирано пътно превозно средство трябва в срок до един месец да регистрира автомобила в съответната служба за регистрация на ППС. Това е предвидено в чл. 145, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

Колко време имаме след покупката на автомобил?

Срокът е до един месец от придобиването на собствеността. Автомобилът се представя за регистрация в съответното звено на „Пътна полиция“ по постоянния адрес на собственика, когато той е физическо лице. За фирмите регистрацията е по адреса на регистрация на стопанския субект.

Това означава, че след покупката не е добре процедурата в КАТ да се отлага за последния момент.

Какъв е срокът при автомобил, закупен от чужбина?

Едномесечният срок се прилага и когато собствеността върху превозното средство е придобита извън България. Наредба № I-45 посочва срок до един месец от придобиването на собствеността или от оформянето на вноса от съответния митнически орган, когато това е приложимо.

Има изключение за нерегистрирани в страната автомобили, придобити от стопански субекти с цел последваща продажба.

Какво става, ако не регистрираме автомобила навреме?

Пропускането на срока може да доведе до санкции, а при продължително неизпълнение законът предвижда и служебно прекратяване на регистрацията на автомобила. МВР изрично предупреждава, че управлението на превозно средство с прекратена регистрация може да доведе до сериозни правни последици.

Затова е важно да се прави разлика между това автомобилът физически да има регистрационни табели и регистрацията му да е валидна на името на новия собственик.

Къде се извършва регистрацията?

Регистрацията се извършва в звената „Пътна полиция“ към МВР. За физическите лица компетентното звено се определя според постоянния адрес, а за стопанските субекти – според адреса на регистрация.

При конкретната процедура необходимите документи зависят от това дали автомобилът вече е регистриран в България, дали е внесен от държава от ЕС или от трета страна, както и от други обстоятелства около придобиването.

Трябва ли да сменим регистрационните номера?

Промяната на собствеността не означава автоматично, че регистрационните табели трябва да бъдат сменени. Конкретната процедура зависи от обстоятелствата по регистрацията. МВР посочва и възможност при сделката приобретателят да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, когато не се извършва подмяна на регистрационните табели.

Не чакайте последния ден

Най-важното правило, което всеки купувач трябва да запомни, е просто: след придобиването на автомобил разполагаме със срок до един месец, за да го регистрираме.

Добре е процедурата да бъде извършена възможно най-скоро след покупката. Така се избягват проблеми със срокове, документи и евентуални санкции.