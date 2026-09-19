Адмирал Ефтимов: Трябва да поддържаме високо ниво на готовност за отбранителните планове на НАТО

Началникът на отбраната участва в годишната конференция на Военния комитет на Алианса в Копенхаген

България трябва да поддържа висока степен на военна готовност в условията на засилващо се стратегическо противопоставяне в глобален мащаб. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по време на годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген.

Форумът се провежда на 18 и 19 септември и събира началниците на отбраната на 32-те държави от Алианса. В него участват още върховният главнокомандващ на съюзните сили в Европа генерал Алексус Гринкевич и върховният главнокомандващ по трансформацията адмирал Пиер Вандие.

„В условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб трябва да поддържаме високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълнение на отбранителните планове на Алианса“, заяви адмирал Ефтимов.

По думите му поемането на повече отговорности от европейските съюзници и Канада не се изчерпва с осигуряването на военно присъствие. Необходимо е подходящите сили да бъдат разположени на необходимото място, да притежават съответната степен на готовност и да могат да бъдат поддържани толкова дълго, колкото изисква оперативната обстановка.

Ефтимов постави акцент върху подготовката на силите, изпълнението на целите за способности, адаптирането на отбранителната индустрия и по-бързото внедряване на нови технологии. Според него трябва да бъде намерен баланс между ускореното въвеждане на иновации и запазването на оперативната съвместимост.

Темите съответстват и на обявения от НАТО дневен ред на конференцията, който включва укрепването на колективното възпиране и отбрана, иновациите и технологиите и развитието на необходимите способности.

По време на заседанията беше обсъдена готовността за изпълнение на отбранителните планове на Алианса, както и въпросите, свързани с противовъздушната и противоракетната отбрана. Председателят на Военния комитет адмирал Джузепе Каво Драгоне също подчерта при откриването, че НАТО продължава да укрепва интегрираната си противовъздушна и противоракетна отбрана.

Специално внимание беше отделено и на трансформацията на въоръжените сили и изграждането на нови способности на фона на променящия се характер на военните действия.

В рамките на форума адмирал Емил Ефтимов проведе и двустранна среща с началника на отбраната на Франция генерал Фабиен Мандон, на която според предоставената информация са обсъдени въпроси от взаимен интерес.

Годишната конференция в Копенхаген е част от редовната работа на Военния комитет – най-висшия военен орган на НАТО, който предоставя военни оценки и препоръки на Северноатлантическия съвет.