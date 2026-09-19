Мисия на ООН: Има основания да се смята, че САЩ са извършили военни престъпления при удари в Иран

Докладът разглежда атаките срещу училище в Минаб и спортен комплекс в Ламерд, при които са загинали десетки цивилни

Независимата международна мисия на ООН за установяване на фактите за Иран е стигнала до заключението, че има „разумни основания да се смята“, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два удара в Иран на 28 февруари 2026 г. Заключенията са свързани с атаките в Минаб и Ламерд.

Ударът по училището в Минаб

При атаката срещу началното училище „Шаджаре Тайебе“ в Минаб е използвана ракета Tomahawk. Според мисията сградата е имала ясно разпознаваеми характеристики на цивилен образователен обект, включително училищни обозначения, детски рисунки и площадки.

Мисията заключава, че американската страна не е предприела всички практически възможни действия, за да провери дали обектът представлява военна цел, преди да бъде атакуван. Именно на тази основа експертите посочват, че има разумни основания да се смята, че при удара е извършено военно престъпление.

Данните за броя на жертвите се различават между източниците. По-ранно съобщение на експерти на ООН посочва най-малко 168 загинали, почти всички жени и момичета. В последващото разследване, цитирано от Reuters и The Guardian, се посочват 156 цивилни жертви, сред които 120 деца.

Атаката в Ламерд

Вторият разглеждан случай е удар срещу спортен комплекс и прилежащ жилищен район в Ламерд. Според мисията са използвани ракети PrSM, разпръскващи голямо количество волфрамови сачми. При атаката са засегнати цивилни обекти, а 22 цивилни са убити или ранени, според публикуваните данни.

И за този удар мисията посочва разумни основания да се смята, че действията представляват военно престъпление, свързано с правилата за разграничаване между военни и цивилни цели и предпазването на цивилното население.

Белият дом отхвърли заключенията на мисията, докато американското Централно командване е оспорило отговорността си за удара в Ламерд.

Същият доклад разглежда и действията на иранските власти при потушаването на протестите в страната. Мисията посочва разумни основания да смята, че са извършени нарушения, достигащи до престъпления срещу човечеството, включително незаконни убийства, изтезания и произволни задържания.