Лудогорец U17 победи ЦСКА с 1:0 и се върна в челото на класирането

Даниел Тодоров донесе трите точки за „орлите“ с гол от дузпа през второто полувреме

Лудогорец U17 постигна важна домакинска победа с 1:0 над ЦСКА (София) в двубой от VI кръг на Елитната група.

Срещата премина оспорвано, а единственото попадение падна в 67-ата минута. Даниел Тодоров бе точен от дузпа и донесе трите точки на младите „орли“.

С успеха Лудогорец U17 се завърна сред водещите отбори в класирането.

„Благодаря на момчетата за отдаването, защото това беше много важен мач, който ни върна в челото на класирането“, коментира след срещата старши треньорът Валери Венков.